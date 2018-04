Ostalb | Mittwoch, 11. April 2018 Mittwoch, 11. April 2018

Bürgerversammlung in Leinzell: Was tut sich im Ort?

Jährlich im Frühjahr findet in der Leinzeller Kulturhalle eine Bürgerversammlung statt. Auch gestern waren es einige Bürger, die die Gelegenheit wahrnahmen, sich über zurückliegende und künftige Vorhaben zu informieren.

Gleich eingangs sprach Bürgermeister Ralph Leischner von einigen zukunftsweisenden Entscheidungen, die auf den Weg gebracht worden seien. Dass es bei so manchem Vorhaben gar nicht einfach ist, es auf den Weg zu bringen, wollte der Leinzeller Schultes nicht verhehlen und nannte als Beispiel die Planungen für den Friedhof. Welche Themen bei der Veranstaltung behandelt wurden, kann man am. April in der Rems-​Zeitung lesen.

