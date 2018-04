Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 11. April 2018 Mittwoch, 11. April 2018

Open Stage-​Jubiläumsveranstaltung

Galerie (3 Bilder)

Fotos: msi

Im April 2008 fand die erste „Open Stage“ statt. Sechs Jahre später ist die Veranstaltung vom Café Spielplatz in den Leuchtturm umgezogen, wo am Dienstagabend auch die große Jubiläumsveranstaltung stattfand. Ein ebenso vielfältiger wie unterhaltsamer Abend mit spielfreudigen Künstlern und gut gelaunten Moderatoren.

Joe Maurer, der gemeinsam mit Kevin Roth die Veranstaltung ins Leben gerufen hat, hatte Moderationsunterstützung durch Naim Sabani von der Offenen Bühne Backnang und gemeinsam eröffneten sie den Jubiläumsabend. Wer alles auf die Bühne trat und was den Zuschauern geboten wurde, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 23 Sekunden.

