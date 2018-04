Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 11. April 2018 Mittwoch, 11. April 2018

Zeiselberg-​Planung: Gereizte Stimmung im Gmünder Rathaus

Foto: Landschaftsarchitekt Prof. Störzer

Zwei Ausschüsse des Gemeinderats haben sich am Mittwoch in gemeinsamer Sitzung erneut mit den Planungen für die Remstal-​Gartenschau befasst. Bei kritischen Fragen zur Zeiselberg-​Planung zeigte sich eine gereizte Stimmung.

„Ich arbeite hier dauernd mit Unterstellungen“, so wehrte sich Oberbürgermeister Richard Arnold zu Vorwürfen, dass die Verwaltung bei der Planung für das Bergrestaurant von den ursprünglichen Plänen abgewichen sei, mit denen er doch Stadträte und Bürgerschaft „mitnehmen“ wollte. Auch ging es um den Erhalt von drei Bäumen auf dem Zeiselberg. Die Mehrheit der Stadträte folgt nun offenbar der Empfehlung, diese zu opfern. Erstmals wurden Computersimulationen zum zukünftigen Aussehen des Gartenschau-​Aussichtsbergs vorgestellt. Mehr dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

