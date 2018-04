Sport | Donnerstag, 12. April 2018 Donnerstag, 12. April 2018

3 : 6 nach Elfmeterschießen beim SSV Ulm: VfR Aalen scheidet aus dem Verbandspokal aus

Galerie (1 Bild)

Foto: Siedler

Als die Spieler um kurz nach 21 Uhr in die Kabinen zurück gingen, war der ganze Frust zu spüren. Der VfR Aalen hatte verloren. In der Elfmeter-​Lotterie. Der Fußball-​Drittligist von der Ostalb schied am Abend im Landespokal-​Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten SSV Ulm aus — 3 : 6 ( 2 : 2 , 0 : 0 ).

„Das ist extrem bitter“, lauteten die erste Reaktion von Rico Preißinger in den Katakomben des altehrwürdigen Ulmer Donaustadions. Am Ende entschieden die zwei verschossenen Elfmeter von Robert Müller und Thomas Geyer. „Die Elfmeter haben meine Spieler einfach nicht aggressiv genug geschossen“, erklärte ein sichtlich enttäuschter VfR-​Trainer Peter Vollmann auf der Pressekonferenz.Der Abend nahm zeitlich alles mit. Verspäteter Beginn, Spiel-​Unterbrechung, Verlängerung und eben das aus Aalener Sicht bittere Elfmeterschießen. Mit zehnminütiger Verspätung, damit auch alle Fans, trotz Nahverkehrsstreiks in Ulm, das Spiel sehen konnten, ging es los.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 38 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!