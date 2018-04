Sport | Donnerstag, 12. April 2018 Donnerstag, 12. April 2018

4 : 1 -Derbysieg: Germania Bargau stürzt die SG Bettringen in tiefe Depression

Es ist das von vielen mit Spannung erwartete Kellerduell in der Fußball-​Landesliga gewesen. Dazu noch ein Derby, was am Ende nur ein Team glücklich gemacht hat. Germania Bargau hat sich deutlich mit 4 : 1 ( 3 : 0 ) gegen die SG Bettringen durchgesetzt und wittert nun wieder Morgenluft im Abstiegskampf.

„Unser Ziel war es, so lange wie möglich unser Level zu halten. Das ist uns gelungen“, freute sich hinterher Bargaus Trainer Stefan Klotzbücher. In den erstenMinuten hatten die rundZuschauer die Gewissheit: das ist Abstiegskampf, einen Fußball-​Leckerbissen werden sie hier nicht erleben. Beiden Mannschaften war die Nervosität anzumerken, häufig probierten es die Teams mit unkontrollierten langen Bällen. Dabei war Bettringen vielleicht noch einen Tick dominanter. Je länger aber die Partie dauerte, desto mehr kontrollierte die Heimelf das Geschehen. Nachdem Tobias Klotzbücher noch an Bettringens Schlussmann Oliver Vaas gescheitert war, war die Konzentration plötzlich hoch bei der Germania. Bei einem Fehlpass von Bettringens Arthur Feil reagierte Manuel Maier blitzschnell, spielte rechts raus zu Klotzbücher, der eine butterweiche Flanke auf den zweiten Pfosten schlug, wo Christian Kreutter mutterseelenallein volley einnetzen konnte (.). „Bargau wollte nicht viel. Die haben auf unsere Fehler gewartet, die wir dann auch gemacht haben. Kurz darauf liegen wirzurück und haben es selbst fabriziert“, sagte Bettringens Trainer Bernd Maier. Das hatte gesessen, die Bettringer Köpfe hingen herunter – und sollten noch weiter hängen.

