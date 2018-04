Ostalb | Donnerstag, 12. April 2018 Donnerstag, 12. April 2018

Die Gruppe der Anonymen Alkoholiker in Heubach

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Fünf Männer sitzen an einem gedeckten Tisch. Es gibt Kaffee, Wasser und Gebäck. Kerzen brennen. Einer nach dem anderen erzählt von sich. Erlebnisse der letzten Woche, Erinnerungen an früher. Von guten und schlechten, von schönen und schwierigen Momenten.

Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu dieser ganz besonderen Gruppe ist der aufrichtige Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Erfüllt ein Mensch – egal welcher Nationalität, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit – diese Anforderung, ist die Tür zu den Anonymen Alkoholikern offen. Seit vier Jahren auch in Heubach, wo sich die Gruppe einmal in der Woche im evangelischen Gemeindehaus trifft. Warum die Anonymität so wesentlicht ist, und was das Treffen für die Mitglieder bedeutet, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!