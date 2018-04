Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 12. April 2018 Donnerstag, 12. April 2018

Erweiterter Service für Haus-​, Wohnungs– und Grundstückseigentümer

Mit zirka 1600 Mitgliedern ist der seit über 100 Jahren in Gmünd bestehende „Haus-​, Wohnungs– und Grundeigentümerverein e.V.“ – kurz „Haus & Grund“ – eine starke Gemeinschaft. Seit einem guten Jahr wird dieser Verein von Rechtsanwalt Klaus Necker geführt; sein Stellvertreter ist der Gmünder Immobilienexperte Uwe Müller.

Vor der Mitgliederversammlung, die am. April abUhr im Stadtgarten durchgeführt wird (und in der unter anderem die Gmünder Wohnrauminitiative sowie der örtliche Mietpreisspiegel präsentiert werden), erläuterten Necker und Müller der Rems-​Zeitung, was sich in der Vereinsarbeit geändert hat und wie man den Interessen der Mitglieder noch besser gerecht wird. Zu lesen in der Ausgabe vom Donnerstag,. April.

