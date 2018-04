Kultur | Donnerstag, 12. April 2018 Donnerstag, 12. April 2018

Impulsgeber: 30 Jahre Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst

Ausstellungen, Wettbewerbe, Ankäufe, nicht zuletzt die nach außen hin besonders wirksame Etablierung des Stadtgoldschmieds gehören zum Programm der Stiftung Gold– und Silberschmiedekunst. Ihr 30 -​jähriges Bestehen würdigen eine Ausstellung und ein Buch.

Die Schau findet selbstredend in Gmünds musealer Silberwarenfabrik statt. Vom Frühjahr bis tief in den Herbst hinein sind in der Ott-​Pauserschen Fabrik die „Impulse“zu sehen. Zum-​jährigen Bestehen geht es der Stiftung um den Inhalt – und der besticht durch Qualität, Vielfalt und auch Menge. Es kam schon etwas zusammen, seit annozum ersten Mal ein Stadtgoldschmied berufen wurde: Zusammen mit Arbeiten der diesjährigen. Stadtgoldschmiedin Simone ten Hompel umfasst die AusstellungStücke.

