Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 12. April 2018 Donnerstag, 12. April 2018

PH: Schule, Studium und Digitalisierung

Foto: rw

„Ein Studium – doppelte Chancen“, wirbt der Master-​Studiengang Ingenieurpädagogik. Ihn gibt es seit zehn Jahren an der PH. Auf einer landesweiten Fachtagung zur Technischen Bildung wurde jetzt Bilanz gezogen.

Die Digitalisierung stellt eine neue Herausforderung für die Professionalisierung der Lehrenden dar. Eigentlich vereint der vor zehn Jahren in Kooperation mit der Hochschule Aalen gegründete Master-​Studiengang das Beste aus zwei Welten: die Absolventen, immatrikuliert an der Fachhochschule, können als Ingenieure arbeiten und im Aus– und Weiterbildungsbereich Fuß fassen. Der Abschluss „M. Sc. Ingenieurpädagogik“ öffnet ihnen das Lehramt an den beruflichen Schulen. Dort werden Lehrer und Lehrerinnen gesucht, der Mangel an Lehrkräften wird sich in den nächsten Jahren noch verschärfen. Warum dennoch nur wenige junge Leute diesen Studiengang wählen, steht in der RZ vom. April.

