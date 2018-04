Sport | Donnerstag, 12. April 2018 Donnerstag, 12. April 2018

Ralf Haluk wird neuer Trainer beim VfL Iggingen

Beim Fußball-​Bezirksligisten VfL Iggingen ist bekanntlich ab Sommer die Trainerposition neu zu besetzen. Miodrag Isailovic hatte seinen Rücktritt nach der Saison angekündigt. Nun ist der VfL fündig geworden. Ralf Haluk wird künftig Übungsleiter beim VfL sein.

„Ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft die Klasse hält. Zugesagt habe ich allerdings für beide Ligen“, sagt Haluk gegenüber dieser Zeitung. Wer sein Co-​Trainer werden wird, stünde derweil noch nicht fest, so Haluk. „Wir schauen jetzt erst einmal, dass möglichst alle Spieler dem VfL treu bleiben werden. Mit dem einen oder anderen Spieler bin ich auch im Kontakt, allerdings sind da meist die Fahrten zu weit“, so Haluk, der selbst in Urbach wohnt.

