Abtsgmünder GHV-​Frühling

Mit Frühlingsfest, Reifenkunst, Hocketse, Konrads Spezialorchester, Attraktionen für Kinder und einer Garten– und Autoschau startet der Abtsgmünder Gewerbe– und Handelsverein am Sonntag, 15 . April, in den Frühling.

Am. April vonbisUhr lädt der Gewerbe– und Handelsverein zum Bummel durch die Gemeinde ein. Mit einem Frühlingsfest auf dem Rathausplatz, mit Gartenschauen in Neubronn und im Gewerbegebiet Dettenried und mit einer Sonderausstellung im Gewerbegebiet Osteren ist für die Besucher ein buntes Programm geboten. Beim verkaufsoffenen Sonntag kann man alles gleich mitnehmen und neben den Neuheiten auch zahlreiche Schnäppchen ergattern. Mehr über den Abtsgmünder Frühling lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. April.

