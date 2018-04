Schwäbisch Gmünd | Freitag, 13. April 2018 Freitag, 13. April 2018

Die ersten beiden Mieterinnen im „co-​working lab“ sprühen vor Ideen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Steffi Kutil und Bettina Konrath sind echte Powerfrauen. Beide sprühen vor Ideen, wie sie als die ersten beiden Mieterinnen ihre Firmenphilosophie in den neuen „Co-Working“-Räumen im ehemaligen Telekom-​Gebäude einen weiteren Schub geben wollen. Beide sind davon überzeugt, dass das Arbeiten in einem gemeinsam genutzten Büro Synergie-​Effekte freisetzen wird.

30

13

Dass Bettina Konrath am Tag der offiziellen Eröffnung des neuen Gmünder „co-​working lab“ ihren. Geburtstag feiert, wertet die studierte Kommunikationsdesignerin als ein gutes Vorzeichen.Steffi Kutil, gelernte Industriekauffrau mit Berufserfahrung im Vertrieb, hat ihr Bachelor-​Studium in der Fachrichtung Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Dienstleistungsmarketing absolviert und war genau wie Bettina Konrath schon vor der Gründung des „co-​working lab“ selbstständig aktiv. Auch sie will Menschen durch Know-​How dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen.Bettina Konrath und Steffi Kutil haben sich zum ersten Mal getroffen, als sie der Rems-​Zeitung diese Woche ihren künftigen Arbeitsplatz im Großraumbüro in der Robert-​von-​Ostertag-​Straße sowie ihre Geschäftsideen vorstellten. Und dabei passierte genau das, was als großes Plus von „coworking spaces“ propagiert wird. Was das ist, steht am. April in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 44 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!