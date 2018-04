Schwäbisch Gmünd | Freitag, 13. April 2018 Freitag, 13. April 2018

Förderverein Freibad Bettringen: Engagement ist ungebrochen groß

Wie groß die Identifikation der Bettringer mit ihrem Heimatort ist, das zeigt sich immer auch, wenn die Arbeiten für die kommende Freibadsaison beginnen. Über zu wenig Helfer kann sich der Förderverein Freibad Bettringen nicht beklagen. Im Blickpunkt dieses Mal steht der Bereich für die jüngsten Badegäste.

Anfang März haben Mitglieder des Fördervereins mit den Maßnahmen begonnen. Bis zuEhrenamtliche sind es, die sich seitdem vor allem freitags und samstags hier treffen, um anstehende Arbeiten zu erledigen. Vor allem dem Spielbereich widmen sie sich in diesen Tagen. Worauf sich Klein und Groß freuen dürfen und warum es den Mitgliedern des Fördervereins so wichtig ist, sich zu engagieren, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

