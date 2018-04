Sport | Freitag, 13. April 2018 Freitag, 13. April 2018

Footvolley in Schwäbisch Gmünd: Jetzt zaubern auch die Frauen im Sand

Foto: Lämmerhirt

Nach der erfolgreichen Footvolley-​Europameisterschaftspremiere der Männer im Jahr 2016 auf dem Gmünder Marktplatz sind nun auch die Frauen im vergangenen Jahr in den offiziellen Wettbewerb des europäischen Footvolley-​Verbandes gestartet.

In diesem Sommer werden also auch die Frauen ihr Geschick auf dem Sandplatz vor dem Gmünder Rathaus unter Beweis stellen können. Das Frauen-​Footvolley steckt in Europa allerdings noch in den Kinderschuhen. „Um so erfreulicher ist es, dass nun bei diesem etablierten internationalen Footvolley-​Turnier in Schwäbisch Gmünd in diesem Jahr auch der Frauen-​Footvolley eine Bühne bekommt. Dies wurde in der Community mit Begeisterung aufgenommen“, freut sich Indra Shah, Beauftragte des Frauen-​Footvolleys, bereits auf die Veranstaltung in diesem Sommer. Die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd treten bei dieser Premiere als Sponsor auf. „Strom, Gas und Wasser brauchen wir alle, sie sind aber wenig sexy. Wir freuen uns darüber, mit einem solchen Sponsoring etwas für die Frauen in dieser Sportart tun zu können“, sagt Rainer Steffens, Geschäftsführer der Stadtwerke.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 46 Sekunden.

