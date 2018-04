Sport | Freitag, 13. April 2018 Freitag, 13. April 2018

TSGV Waldstetten unterliegt im Landesliga-​Spitzenspiel mit 1 : 4 beim 1 . FC Heiningen

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Viel gipfeliger kann solch ein Ligagipfel wohl nicht aussehen. Punktgleich und mit großem Vorsprung auf den dritten Rang in der Fußball-​Landesliga sind sich der 1 . FC Heiningen und der TSGV Waldstetten begegnet. Am Ende ist es die Abgezocktheit der Heininger gewesen, die zu einem 4 : 1 ( 3 : 0 )-Sieg geführt hat.

„Alles in allem ist der Heininger Sieg verdient, weil wir aus unseren Chancen zu wenig gemacht haben. In der ersten Halbzeit waren wir eigentlich die bessere Mannschaft und der FCH wusste gar nicht, wie es zu diesem Ergebnis kommen konnte. Die haben die richtigen Entscheidungen getroffen und wir die falschen“, resümierte Waldstettens Trainer Mirko Doll. RundWaldstetter Fans haben die kurze Anreise nach Heiningen auf sich genommen in diese sahen von der ersten Minute an ein interessantes Spiel. Rundwaren es insgesamt, die sich dieses Duell der beiden besten Landesligamannschaften in dieser Saison anschauen wollten.Beide Mannschaften legten los wie die Feuerwehr, vom Abtasten oder Taktieren keine Spur. Optisch überlegen waren zunächst die Gastgeber. Die erste Chance hatten aber die Gäste. Nach einem langen Ball war Marcel Waibel durch, schloss ab, verzog jedoch knapp (. Minute). Drei Minuten später war es wieder Waibel, der nach einer Ecke zum Kopfball kam, doch die Heininger klärten den Ball vor der Linie. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem fortan Chancen Mangelware blieben. Ein Tor fiel dennoch: nach einem langen Freistoß in den Strafraum kam FCH-​Stürmer Marius Kaufmann an den Ball, setzte sich durch und netzte zumein (.). Ein Treffer aus dem Nichts.

