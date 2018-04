Schwäbisch Gmünd | Freitag, 13. April 2018 Freitag, 13. April 2018

Unser tägliches Brot: Reportage über das Bäckerhandwerk

Galerie (1 Bild)

Foto: ml

Das Bäcker-​Handwerk gehört wohl zu den ältesten der Menschheit. Angesichts dessen, wer heute alles Backwaren anbietet, haben kleine Bäckereien keinen leichten Stand. Aber es gibt sie noch. Wir haben eine davon besucht.

Die Zahlen von Franz Sautter sprechen eine deutliche Sprache: „hatten wir im Raum Schwäbisch Gmünd nochMitglieder, heute sind es noch.“ Was hat sich in dieser Branche in den letzten Jahrzehnten verändert? Wie unterscheidet sich handwerkliche Qualität von industrieller Fertigung? Die Samstagsreportage der Rems-​Zeitung gibt Antworten auf diese und viele andere Fragen — zu lesen in der Ausgabe vom. April.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 24 Sekunden.

