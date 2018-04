Rems-Murr | Samstag, 14. April 2018 Samstag, 14. April 2018

Fragen zu „Leben und Tod“

Jeder Mensch lebt auf das Sterben hin. So schrecklich diese Aussage für viele sein mag, ist es doch eine Realität, an der kein Mensch vorbeikommt. Was ist wichtig vor meinem eigenen Tod? Neben den geistlichen, seelsorgerlichen und zwischenmenschlichen Fragen, spielen immer mehr auch rechtliche Themen eine Rolle.

Was muss ich regeln, solange ich dazu in der Lage bin? Wer wird meine Geschäfte führen? Wer wird mein Erbe antreten? Wer wird über meine letzten Wochen oder Tage bestimmen?Es gibt viele für uns unbequeme Fragen, aber auch hilfreiche Antworten bei einem Vortragsabend am Donnerstag,. April, umUhr im Evang. Gemeindehaus in Hellershof.Zu den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht, Testament, Erben und Vererben wird Notarin Andrea Rötter aus Welzheim referieren und für Rückfragen zur Verfügung stehen. Veranstalter ist die Fördergemeinschaft Diakonie Kaisersbach und Hellershof. Zu diesem Vortrag sind alle interessierten Bürger/​innen eingeladen.Nach dem Vortrag und einer kurzen Pause findet die Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft statt.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

