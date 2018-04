Sport | Samstag, 14. April 2018 Samstag, 14. April 2018

Fußball: FCN gewinnt mit Glück 1 : 0

Selten wurde im Normannia-​Forum so über einen Sieg gejubelt! Nein, nicht über den glücklichen 1:0-Erfolg des FCN gegen den VfL Sindelfingen, sondern in der der Pressekonferenz, als der 2:0-Erfolg des TSV Essingen gegen Dorfmerkingen bekannt gegeben wurde. Damit ist der FCN bis auf einen Punkt an Dorfmerkingen herangerückt.

Den Treffer zum-Sieg gegen Sindelfingen erzielte der eingewechselte Efendi Erol auf Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Fabian Kolb. Mehr zum Spiel und Stimmen der Trainer am Montag in der RZ.

