Normannia Gmünd rückt wieder auf den zweiten Rang vor

Foto: Zimmermann

Selten wurde im Normannia-​Forum so über einen Sieg gejubelt! Nein, nicht über den glücklichen 1 : 0 -Erfolg des FCN gegen den VfL Sindelfingen, sondern in der der Pressekonferenz, als der 2 : 0 -Erfolg des TSV Essingen gegen Dorfmerkingen bekannt gegeben wurde. Damit ist der FCN bis auf einen Punkt an Dorfmerkingen herangerückt und hat es sich erneut auf dem zweiten Platz gemütlich gemacht.

Das Spiel des FC Normannia gegen den abstiegsbedrohten VfL Sindelfingen war kein Vergleich zum Spitzenspiel eine Woche zuvor in Dorfmerkingen. Man möchte fast sagen: Wie Tag und Nacht. Und hinterher waren sich beide Trainer auch einig in der Analyse: Ein typisches Unentschiedenspiel, bei dem beide auch mit dem einen Punkt zufrieden gewesen wären. Gemessen an den Chancen hätten sogar die Gäste die Punkte mit nach Hause nehmen müssen. Die Entscheidung zugunsten der Hausherren in der. Minute wurde dann auch von zwei Einwechselspielern herbeigeführt: Kolb tankte sich auf der linken Seite durch und bediente Erol, der aus zehn Metern direkt verwandelte.

