Sport | Sonntag, 15. April 2018 Sonntag, 15. April 2018

Denis Kreissl folgt bei den Sportfreunden Lorch auf Marius Groll

Galerie (1 Bild)

Grafik: pr

Was wir bereits am Donnerstag berichtet hatten, haben die Sportfreunde Lorch nun auch offiziell bestätigt: Denis Kneissl wird in der kommenden Saison bei der zweiten Mannschaft der Lorcher auf Marius Groll folgen.

37

Nach vier Jahre Übungleitertätigkeit bei der zweiten Mannschaft der Sportfreunde ist für Groll nun Schluss. Der B-​Lizenz-​Inhaber und DFB-​Stützpunkttrainer hatte dies bereits Mitte März mitgeteilt und ermöglichte den Verantwortlichen so, auf rasche Nachfolgesuche zu gehen. Die Lorcher Zweite wird ab Juli der-​jährige Denis Kreissl übernehmen, der von den A-​Junioren des TV Straßdorf an den Goldwasen wechselt. Nach zehn Jahren Jugendarbeit in Straßdorf und zwei Aufstiegen in den letzten drei Jahren in die Bezirksstaffel mit den B– und A-​Junioren widmet sich Kreissl zukünftig einer neuen Herausforderung im Aktivenbereich.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!