Blaulicht | Sonntag, 15. April 2018 Sonntag, 15. April 2018

Feuerwehreinsatz: Gartenhütte am Klarenberg brannte

Galerie (1 Bild)

Foto: Feuerwehr

Die Gmünder Feuerwehr rückte am Sonntag zur Mittagszeit wegen des Brandes einer Gartenhütte aus.

Viel zu retten gab es nicht mehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte in einem Gartengrundgrundstück am Klarenberg im Süden der Stadt bereits lichterloh in Flammen und stürzte brennend und rauchend zusammen. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 14 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!