Frühlingshafte Leistungsschau in Abtsgmünd

Fotos: Wolfgang Fath

Der diesjährige „Abtsgmünder Frühling“ des Gewerbe– und Handelsvereins war wieder ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Scharen von Besuchern flanierten entlang der Hauptstraße im Ort, im Gewerbegebiet Ostern oder auf den Gartenausstellungen in Dettenried oder in Neubronn bei mildem, angenehmen Frühlingswetter.

Überall gab es neben Schnäppchen auch Informationen in Hülle und Fülle, kompetent von den Mitarbeitern der überteilnehmenden Firmen vorgestellt. Und wiederum haben die Verantwortlichen vom Gewerbe– und Handelsverein die Kinder der Besucher nicht vergessen und somit die Veranstaltung zu einem großen Familienfest werden lassen. Was überall wo los war, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

