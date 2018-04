Ostalb | Sonntag, 15. April 2018 Sonntag, 15. April 2018

Heubacher Frühlingserwachen

Galerie (10 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Unter dem Motto „Rosen“ hatte der Gewerbe– und Handelsverein Heubach sowie zahlreiche Einzelhändler und Gewerbetreibende am Wochenende in die Stadt unterm Rosenstein eingeladen, um sich entlang der kundenfreundlichen und attraktiven Einkaufsmeile zu präsentieren.

Bei einem Rundgang durch Stadt und Geschäfte wurden die Damen mit einem Gutschein für eine Rose bedacht, der am „Rosensonntag“-Nachmittag auf dem Marktplatz mit seinem schön geschmückten Osterbrunnen eingelöst werden konnte. Aber nicht nur rund um den Marktplatz und in der Hauptstraße, auch in der Gmünder Straße, der Adler-​, Helmut-​Hörmann-​Straße und um den Postplatz herum hatten die Geschäfte geöffnet und boten den Besuchern ihre Produkte und Waren an. Über die neuesten Automodelle, Technik und Zubehör informierten die Heubacher Autohäuser Ehret und Lutze auf dem Parkplatz der Katholischen Kirche bzw. zwischen Marktplatz und Rathaus. Welche Geschäfte sich noch an dem Event beteiligten und was von ihnen geboten wurde, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 37 Sekunden.

