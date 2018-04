Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 15. April 2018 Sonntag, 15. April 2018

Himmelsgarten: Für die neue Saison herausgeputzt

Zahlreiche Vereine und auch viele einzelne Bürger haben sich am Samstag an einer großen Putz-​, Pflege — und auch Pflanzaktion im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau beteiligt.

Mit großem Engagement wurde das Parkgelände und auch den Lebensweg mit seinen Meditationsstationen zwischen Schönblick und St. Salvator für die neue Saison herausgeputzt. Alle im Himmelsgarten engagierten Vereine beteiligten sich an der bürgerschaftlichen Aktion, ebenso der ökumenische Freundeskreis Lebensweg. Hierbei wurde auch die Klage über das Verhalten von einigen Himmslegarten-​Besuchern angesprochen, die im Himmelsgarten mehr eine nächtliche Partyzone oder Müllhalde als einen beschaulichen Familien– und Landschaftspark sehen. Weitere Attraktion am Samstag: Der neue Backhäusle-​Freundeskreis hatte erstmals zu einem Backerlebnistag eingeladen. Mehr über diesen Putz– und Aktionstag am Montag in der Rems-​Zeitung.

