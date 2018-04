Sport | Sonntag, 15. April 2018 Sonntag, 15. April 2018

Pfeifer und Schmid bleiben Normannia Gmünd weiterhin treu

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

An diesem Wochenende hat Normannia-​Teammanager Andrea Aiello gleich mit zwei weiteren Spielern aus dem aktuellen Normannia-​Kader verlängern können.

20

18

16

19

19

1

19

1

Vor Rundenbeginn kam derjährige Mittelfeldspieler Dominik Pfeifer vom TSV Essingen zur Normannia. Der Mittelfeldspieler passte perfekt in das Konzept von Trainer Holger Traub. Pfeifer kam in dieser Saison aufVerbandsligaeinsätze, davonMal in der Startelf und bislang mit fünf Treffern erfolgreich. Pfeifer hat für ein Jahr mit einer Option auf die darauffolgende Saison der Normannia zugesagt.Auch die nächste Vertragsverlängerung passt in die Planung des Trainerteams. Mario Schmid ist erstJahre alt und noch A-​Junior. Er wechselte in der Winterpause von der Udes. FC Heidenheim (Junioren-​Bundesliga) zur Gmünder Normannia und spielt in der Udes. FC Normannia Gmünd in der A-​Junioren Verbandsstaffel. Doch Schmid hat neben seinen Aktivitäten bei den A-​Junioren auch schon zwei Einsätze in der Verbandsliga vorzuweisen, bei denen er zwischenzeitlich auch mittrainiert und dies ein weiteres Jahr machen wird. „Wir setzen weiter auf die Jugend und haben mit diesen beiden Verlängerungen definitiv ein Zeichen gesetzt, dass dies unser Weg ist“, sagte Aiello.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 46 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!