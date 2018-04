Ostalb | Montag, 16. April 2018 Montag, 16. April 2018

Einwohnerversammlung in Bartholomä zum Nahwärmenetzwerk

„Kann ein Dorf sich wie früher selbst versorgen, nicht nur mit Naturalien, sondern auch mit Energie?“ — Diese Frage stand ganz am Anfang der Entwicklung der Gemeinde Bartholomä. In einer Einwohnerversammlung wurde den interessierten Bürgerinnen und Bürgern das Konzept eines Nahwärmenetzwerkes vorgestellt, das diese Frage beantworten könnte.

Das Interesse der Bürgerschaft am Konzept war deutlich. Bürgermeister Thomas Kuhn begrüßte die Gäste in einem voll belegten Dorfhaussaal und gab auch gleich die Marschrichtung mit auf den Weg: „Wenn viele mitmachen, kann es gelingen“. Denn das Konzept, das der ehrenamtliche Arbeitskreis „Energie“ mit Gemeinde und einigen Experten ausgearbeitet hat, steht und fällt mit der regen Beteiligung der Anwohner. Worum es bei der Nahwärme geht, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

