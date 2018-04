Sport | Montag, 16. April 2018 Montag, 16. April 2018

Marius Groll beerbt Matthias Schmidt bei der SG Bettringen II

Die SG Bettringen II geht mit Marius Groll als neuen Chefcoach an der Linie in die Saison 18 /​ 19 . Ihm auf dem Platz assistieren wird zukünftig Dominik Stütz als spielender Co-​Trainer.

„Wir freuen uns sehr, dass Marius uns zugesagt hat. Wir waren uns schnell einig und die Gespräche waren jederzeit vertrauensvoll und gut. Er steht hinter dem Bettringer Weg und möchte mit den jungen Spielern aus der Jugendabteilung ein Team formen, dass sich im oberen Drittel der Liga dauerhaft festsetzen soll.“ Groll spielte aktiv beim TSV Mutlangen und trainierte dort auch drei Jahre erfolgreich die USein Weg führte ihn anschließend zu den SF Lorch, wo er die Zweite Mannschaft entwickelte und als Co-​Trainer unter Matze Schmidt in der Bezirksliga tätig war. Seitist er auch am DFB-​Stützpunkt in Böbingen für die U— Uals Trainer tätig. Groll besitzt seitdie C-​Lizenz, seitdie B-​Lizenz und macht derzeit die Elite-​Jugend-​Lizenz und möchte diese im Mai abschließen. Groll: „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe in Bettringen und die Möglichkeit, die mir der Verein und die Verantwortlichen dort bieten.“ Glass freut sich zudem, dass Dominik Stütz dem Verein zugesagt hat. „Dominik kennt unseren Verein nun seit vielen Jahren, steht für das Konzept des Vereins und ist eine tragende Säule in unserer Kreisliga A Mannschaft. Er und Marius werden unserer Mannschaft gut tun und diese entsprechend mit eigenen Jugendspieler weiter entwickeln.“

