Perspektivenwechsel: KISS-​Kunstsommer auf Schloss Untergröningen

Kunst kann zu anderen Perspektiven verhelfen. Auf den Blickwechsel setzt Marjatta Hölz, die Kuratorin des Kunstsommers auf Schloss Untergröningen. Ein anderes Dasein ist ein alter Traum – oder ein Alptraum.

Es ist der. Kunstsommer des Kunstvereins aus dem Kochertal, und es ist die fünfte Kuratorin, die antritt. In den vergangenen Jahren wechselten sie immer schneller. Vielleicht kehrt mal wieder Kontinuität ein. Marjatta Hölz, die Kunsthistorikerin aus Stuttgart, jedenfalls ist bereit, sagt sie. Und KISS-​Vorsitzener Martin König bekräftigt, dass es schon Bestreben des Vereins sei, einen Kurator auf mehrere Jahre zu haben.Marjatta Hölz befasst sich seitJahren mit Gegenwartskunst. Für das Untergröninger Schloss mit seinen langen Gängen und Zimmerfluchten wählte sieArbeiten vonKünstlerinnen und Künstlern aus. Was die Kuratorin daraus machte, welches Konzept sie verfolgt, steht in der RZ vom. April.

