Montag, 16. April 2018

SG Bettringen: Nach 2 : 5 -Klatsche gegen Schlusslicht Köngen wird die Luft immer dünner

Die SG Bettringen hat vier Tage nach der 1 : 4 -Derbyniederlage beim FC Bargau einen weiteren bitteren Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen müssen. Dem ehemaligen Schlusslicht TSV Köngen unterlag der neue Tabellenvorletzte daheim verdient mit 2 : 5 .

Das Spiel begann verheißungsvoll für die SG Bettringen, denn schon nach zwei Minuten konnte Torjäger Johannes Eckl die Heimmannschaft nach Vorarbeit von Andreas Rusche in Führung bringen. Doch die Freude währte nicht lange. Der TSV Köngen kam besser ins Spiel und Dennis Essert glich nachMinuten aus. Lediglich eine knappe Minute später brachte dann der stark spielende Matteo-​Pio Stefania die Gäste mitin Führung, weil sich die SGB abermals in der Defensive anfällig zeigte.In der Folgezeit versuchten die Bettringer mit aller Macht den Ausgleich zu erzielen. Doch kurz vor dem Strafraum endeten zu meist deren Bemühungen. Klare Torchancen waren kaum zu sehen, der letzte Pass fand nie den richtigen Abnehmer. Der Tabellenletzte aus Köngen offerierte dann aber durch eine Unachtsamkeit im Abwehrverband dem agilen Andreas Rusche die Ausgleichsmöglichkeit, die dieser in der. Minute mit einem Flachschuss ins lange Eck nutzte.

