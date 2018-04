Schwäbisch Gmünd | Montag, 16. April 2018 Montag, 16. April 2018

Tag der offenen Klöster

Bundesweit geben am kommenden Samstag, 21 . April, Klöster Einblick in ihre Geschichte und in ihren Alltag. Auch in Gmünd, wo Klöster und Ordensgemeinschaften seit Jahrhunderten das Leben prägen, stehen Schwestern Rede und Antwort.

In vielfältiger Hinsicht übernehmen die Schwestern auch heute noch wichtige soziale und kirchliche Aufgaben.Welche Aufgaben dies sind und an welchen Orten die Schwestern der drei Gmünder Konvente Franziskanerinnen der ewigen Anbetung, Heilig Geist Schwestern und Vinzentinerinnen von Untermarchtal wirken, das wird bei einem Blick hinter die Kulissen gezeigt. Das Motto des Tages der offenen Klöster: „Gut. Wir sind da.“ Warum auch den Gmünder Schwestern dieser Tag so am Herzen liegt, an welchen Orten sie in Gmünd wirken und was am Tag der offenen Tür alles geboten wird, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

