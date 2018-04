Sport | Montag, 16. April 2018 Montag, 16. April 2018

TSGV Waldstetten muss sich schnell an seine neue Rolle gewöhnen

Das 1 : 4 beim Tabellenführer 1 . FC Heiningen alleine ist für den TSGV Waldstetten nicht besorgniserregend. Alleine die Tatsache, dass es die zweite Niederlage (nach der 0 : 2 -Heimniederlage gegen den TSV Weilimdorf) nacheinander gewesen ist, was es in dieser Saison noch nicht gegeben hat, lässt diese Pleite etwas schwerer wiegen.

Der. FC Heiningen kennt das, in der Tabelle vorn zu stehen, ist ohnehin favorisiert in die Runde gestartet. Für den TSGV, für den es in den vergangenen Jahren eigentlich immer nur darum ging, die Landesliga zu halten, stellt die aktuelle Saison ein Novum dar. Scheinbar plötzlich ist man wer, ein Spitzenteam. Das hat dann vielleicht auch das Gigantenduell am vergangenen Freitag verdeutlicht. Es war nicht so, dass der TSGV den Heiningern hoffnungslos unterlegen gewesen wäre, es war die Cleverness des FCH, die zum Heimsieg geführt hatte.

