TSV Alfdorf/​Lorch wacht zu spät auf — 27 : 33 gegen den TSV Schmiden

Der TSV Alfdorf/​Lorch hat sich in der Handball-​Württembergliga dem Tabellenzweiten TSV Schmiden mit 27 : 33 ( 10 : 15 ) geschlagen geben müssen. Vor allem gegen Ende der ersten Halbzeit und der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit haben die Gäste gezeigt, warum sie auf dem zweiten Platz stehen und der TSV nach wie vor im Abstiegskampf verwickelt ist.

„Es ist schade, weil wir gekämpft haben wie die Löwen. Aber gegen den Zweiten hat es leider nicht gereicht“, sagte hinterher TSV-​Trainer Daniel Wieczorek.Die Anfangsphase hat Alfdorf/​Lorch konzentriert begonnen und den Gast kaum ins Spiel kommen lassen. Die. Minute war soeben angebrochen, da zeigte der Unparteiische Oliver Cosalter von der SG Esslingen gegen Markus Bareiß nach einem Foul am Kreis die Rote Karte. „Das ist eine fifty-​fifty-​Entscheidung, wobei ich denke, dass er von der Seite kommt. Es ist aber eine Tatsachenentscheidung“, regte sich Wieczorek in diesem Punkt gar nicht so sehr auf. Den folgenden Siebenmeter verwandelte Christoph Acker, mit sieben Treffern der beste Gästeschütze, humorlos zur ersten Zwei-​Tore-​Führung der Gäste (). Doch der TSV ließ sich davon nicht beirren und so war in der. Minute der Ausgleich wieder hergestellt.

