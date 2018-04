Sport | Montag, 16. April 2018 Montag, 16. April 2018

Fußball-​Kreisliga A I: TV Heuchlingen entscheidet das Topspiel gegen die TSG II mit 1 : 0 für sich

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Der TV Heuchlingen hat durch einen 1 : 0 -Sieg im Topspiel der Fußball-​Kreisliga A I gegen die TSG Hofherrnweiler II einen Schritt nach vorne gemacht. Die Heuchlinger sind bis auf drei Punkte herangekommen und haben noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Der TSV Großdeinbach klettert durch ein 3 : 1 gegen den TSB Gmünd auf den Relegationsplatz.

Die Heuchlinger störten die Gäste per Pressing früh und dominierten dadurch auch dieses mit Spannung erwartete Spitzenspiel. In der. Minute markierte Gaugel das Tor des Tages. Die Führung hätte man im Anschluss ausbauen können, allerdings vergab man zahlreiche Hochkaräter. Mitte der zweiten Hälfte verflachte die Partie. Die Gäste waren nun immer häufiger in Ballbesitz, wussten jedoch nichts damit anzufangen. Eine Gelb-​Rote Karte für einen TSG-​Spieler in der. Minute entschied die Partie dann endgültig. Tor:Gaugel (.).

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

