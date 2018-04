Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 17. April 2018 Dienstag, 17. April 2018

Auf dem Weg zum TSB-​Sportvereinszentrum im Laichle: Echter Mehrwert

TSB-​Präsident Peter Jursch ist sich sicher, dass im Laichle etwas wirklich Gutes für die Mitglieder des größten Gmünder Sportvereins entstehen wird. Auch der Landessportbund und die Stadtverwaltung sind überzeugt, dass die Mitglieder von diesem Projekt einen echten Mehrwehr haben werden.

Die Stadt Gmünd präsentiert zur Zeit in den kommunalpolitischen Gremien die Pläne für den künftigen Sportpark im Laichle. Das Areal dort ist geradezu ideal für einen großen Fußballplatz, denn es ist nicht nur eine ausreichende große und ebene Wiese vorhanden. Das Grundstück ist darüber hinaus durch einen Waldgürtel beziehungsweise den Lärmschutzwall für die Bschon akustisch sehr gut abgeschirmt. Konflikte mit Nachbarn wegen einer befürchteten Ruhestörung sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wohl kaum zu erwarten. Und es bietet auch den Platz für ein Sportvereinszentrum.Dr. Joachim Bläse schwebt schon das Konzept eines echten Sportparks für die Nordstadt vor. Nicht der TSB kam mit einem Wunsch auf die Stadt zu, sondern Bläse trat mit dieser Idee an den Verein heran. Wobei er beim TSB-​Präsidenten Peter Jursch nicht nur offene Türen einrannte, sondern auch einen Mitstreiter für das nötige Doppelpass-​Spiel fand. Wie dieser Doppelpass aussieht und warum WLSB-​Vizepräsident Manfred Pawlita darin eine zukunftsträchtige Lösung sieht, steht am. April ausführlich in der Rems-​Zeitung.

