Sport | Dienstag, 17. April 2018 Dienstag, 17. April 2018

DTB-​Turn-​Talentschul-​Pokal: Philipp Steeb vom TVW siegt

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Zum DTB-​Turn-​Talentschul-​Pokal hat die Turn-​Talentschule Heidelberg ins Sportzentrum Süd eingeladen. Sieben Talente des TV Wetzgau haben an diesem Kräftevergleich teilgenommen.

20

8

14

20

9

18

Der Wettkampf setzte sich aus zwei Teilen zusammen: Morgens standen anspruchsvolle Techniktests auf dem Programm. Nach einer-​minütigen Mittagspause mussten die jungen Turner noch einmal alle Kräfte bündeln, um in den athletischen Tests zu bestehen. Nach sechs Stunden standen die Sieger fest.In der Altersklassekonnte der TV Wetzgau drei Turner melden, so dass jeweils eine Streichwertung Sicherheit bot. Sem Bunkowski, Julian Jopp und Matti Röttele machten ihre Sache gut, so dass in der Mannschaftswertung Platz fünf heraussprang. In der Einzelwertung erreichten Jopp, Röttele und Bunkowski die Plätze fünf,und. Alle drei hatten ihre Stärken im athletischen Test. Jetzt gilt es, in der Technik aufzuholen und im nächsten Jahr wieder anzugreifen. In der Altersklassebestand die TVW-​Mannschaft aus Lukas Beck und Silas Schmid. Sie mussten ohne Streichwertung auskommen – jeder Fehler zählte. Trotz dieses Handicaps meisterten beide die an sie gestellten Aufgaben sehr ordentlich und erkämpften sich einen Platz im Mittelfeld. Welche Platzierungen in der Einzel– und Teamwertung TVW-​Chefcoach Paul Schneider zufrieden lächeln ließen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. April.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 50 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!