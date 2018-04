Ostalb | Dienstag, 17. April 2018 Dienstag, 17. April 2018

Kinder im Waldstetter Kindergarten wünschen sich ein Baumhaus

Die „Wilden Kerle“ hatten eines. Es hieß Camelot, wie der Hof von König Artus. Nicht erst seither träumen Jungen und Mädchen gleichermaßen davon, ihr eigenes Baumhaus zu haben. Für die Kinder im Kindergarten St. Barbara in Waldstetten soll sich dieser Traum im nächsten Frühjahr erfüllen.

Wo bisher Kinder spielten, betreut von den Erzieherinnen des katholischen Kindergartens St. Barbara, ist derzeit eine Baustelle. Die leere Gebäudehülle sieht wenig einladend aus. Baumaschinen und –material prägen das Bild. Doch mittendrin steht eine große Kastanie. Sie soll die Basis für das künftige Baumhaus im Kindergarten St. Barbara sein. Das haben sich die derzeitKinder der Einrichtung gewünscht. Was der noch junge Förderverein Klein– und Vorschulkinder Waldstetten unternimmt, um den Kindern den Traum vom Baumhaus zu erfüllen, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

