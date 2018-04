Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 18. April 2018 Mittwoch, 18. April 2018

Deutsch-​Abitur in 330 Minuten

Galerie (1 Bild)

Foto: rogy

An den beruflichen Gymnasien begann die Abi-​Prüfung schon am vergangenen Freitag – mit Mathematik. Die allgemein bildenden Gymnasien starteten gestern mit dem Fach Deutsch.

8

13

30

330

19

An den beruflichen Gymnasien war das Fach am selben Tag an der Reihe. Vier von fünf Themen waren in beiden Schularten gemeinsam.VonbisUhr saßen die Schülerinnen und Schüler an ihren Aufgaben. Für deren Bearbeitung, einschließlich Einlesezeit, standen denMinuten zur Verfügung. Aus den fünf vorgelegten Aufgaben musste eine ausgewählt und bearbeitet werden. Was außer einer Textinterpretation aus den Romanen „Agnes“ und „Homo Faber“ noch zur Auswahl gestellt wurde, steht in der RZ vom. April.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!