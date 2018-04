Sport | Mittwoch, 18. April 2018 Mittwoch, 18. April 2018

DJK Gmünd: Pasieczna bleibt, Kälberer kommt

Der Kader der Volleyballerinnen der DJK Gmünd für die neue Regionalliga-​Saison nimmt Formen an: Während Iwona Pasieczna nun doch für ein weiteres Jahr zugesagt hat, steht mit Rückkehrerin Lena Kälberer, die zuletzt für den Drittligisten TV Villingen aufgelaufen ist, eine weitere externe Neuverpflichtung fest.

„Die Planungen werden nach Ostern konkretisiert. Ich möchte nicht bis Juli warten, sondern so schnell wie möglich Klarheit“, hatte Joachim Saam im RZ-​Interview Ende März angekündigt, die Kaderzusammenstellung für die neue Saison frühzeitig angehen zu wollen. Mittlerweile ist man bei den Personalplanungen bereits einen großen Schritt weiter gekommen: „Es herrscht relative Klarheit“, sagt der Trainer der DJK Gmünd.Ende März hatte Saam zudem mitgeteilt, dass es noch nicht sicher sei, ob die vor der abgelaufenen Spielzeit vom TSV Schmiden zusammen mit Zuspielerin Pavla Stará zur DJK gewechselte Iwona Pasieczna weitermacht oder berufsbedingt eine einjährige Pause einlegt. Pasieczna hat sich nun entschieden – für ein weiteres Jahr in Gmünd: „Sie hat uns fest zugesagt. Das ist sehr positiv, dass sie bei uns bleibt“, so Saam, der auch von der Linkshänderin Melanie Wunderlich vom Landesligisten TSG Schwäbisch Hall bereits eine feste Zusage erhalten halt.Noch nicht hundertprozentig fix ist es dagegen weiterhin bei Caroline Mechler, die zuletzt für den VfB Mosbach in der. Liga und in der Regionalliga im Einsatz war. „Bei ihr wird es davon abhängig sein, wo sie ihr Referendariat machen wird“, erklärt Joachim Saam zum zweiten eingeplanten externen Neuzugang.Details zum Wechsel von Mittelblockerin Lena Kälberer zur DJK Gmünd und was DJK-​Trainer Joachim Saam dazu sagt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. April.

