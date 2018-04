Kultur | Mittwoch, 18. April 2018 Mittwoch, 18. April 2018

Gmünder Kunstverein zeigt „Supersubstitute“

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

Dem Kunstverein ist eine Ausstellung geplatzt. Doch Rettung naht. Statt mit Gregor Gaidas Holzskulpturen wird die Galerie im Kornhaus mit den Objekten der Keisar Dörr Connection bespielt: „Supersubstitute“ an Stelle von „Supernonnatural“.

2002

19

Katharina Dörr und Jov T. Keisar studierten beide an der Braunschweiger Hochschule der Künste, allerdings zeitversetzt, und sie arbeiten beide im Brotberuf im sozialen Bereich in Stuttgart. Als Künstlerpaar treten die beiden Mittdreißiger zum ersten Mal gemeinsam auf unter dem Kürzel „KDC“: „Keisar Dörr Connection“. Jov T. Keisar ist ein Pseudonym, bürgerlich heißt er Johannes Kucher, stammt aus Schwäbisch Gmünd, machteam Baldung-​Gymnasium Abitur und war in der Jugendkulturinitiative aktiv. Eine Ausstellung von KDC war fürs nächste Jahr avisiert – nun kommen die beiden schneller zum Zuge. Was sie aus der Galerie machen, steht in der RZ vom. April.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 34 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!