Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 18. April 2018 Mittwoch, 18. April 2018

Gründerwettbewerb Start-​up BW Elevator Pitch

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Auf der Suche nach einfallsreichen Geschäftsideen und den besten Gründerinnen und Gründern im Land reist der Gründerwettbewerb Start-​up BW Elevator Pitch auch dieses Jahr wieder durchs Ländle. An der Hochschule für Gestaltung fand am Mittwochabend der zehnte regionale Vorentscheid der fünften Wettbewerbsrunde statt.

Insgesamt präsentierten sich in den Räumlichkeiten am Bahnhofplatz zehn Gründerteams auf der Bühne des Start-​up BW Elevator Pitch Regional Cup Ostwürttemberg. Das Thema Start-​up sei für die HfG relevant, so Rektor Prof. Ralf Dringenberg. Der Grund: Viele Gestalter machen sich nach ihrem Abschluss selbstständig. Dass es an Ideen nicht mangelt, das zeigte sich auch an den teilnehmenden Teams der HfG. Wer sich aus dem Gmünder Raum beteiligte und welche Tipps Johannes Ellenberg, der als einer der Pioniere der Stuttgarter Startup-​Kultur gilt, den jungen Leuten mit auf den Weg gab, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 35 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!