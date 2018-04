Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 18. April 2018 Mittwoch, 18. April 2018

Lerncafé von a.l.s.o. und TA ist eröffnet

Foto: esc

Im Rahmen des „ABCplus-​Projekts“ (Arbeit, Bildung, Chancen) bieten A.l.s.o. und Technische Akademie ab sofort das Lerncafé an für Menschen, die nicht sehr gut Deutsch sprechen, lesen oder schreiben können, und Menschen, die Probleme mit dem bürokratischen Alltag haben.

Das Angebot des Lerncafés ist vielfältig. Die Dozentin, die die Kurse hält, Sabrina Stadler, weiß von ihren Kursen in den Unternehmen, dass viele Menschen große Probleme zum Beispiel mit dem Ausfüllen von Formularen haben: „Allein eine Kindergartenanmeldung kann schon zu kompliziert ein, oder Anträge bei Behörden, Schreiben für Bankangelegenheiten.“ Sie vermittelt auch, wie Bewerbungsschreiben richtig erstellt werden. Wo das Lerncafé noch weiterhilft, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.

