Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 18. April 2018

Richtfest in der Oberen Halde auf dem Rehnenhof

Die VGW modernisiert den Rehnenhof. Nachdem der erste Bauabschnitt des Großprojekts an der Oberen Halde längst fertiggestellt ist, wurde jetzt das Richtfest für zwei Mehrfamilienhäuser des zweiten Bauabschnitts gefeiert.

Bis Oktober rechnet VGW-​Chef Celestino Piazza mit der Fertigstellung der beiden Mehrfamilienhäuser in der Oberen Halde. Er hatte neben Architekt Christian Hacker, Bauleiter Uli Seitler, beteiligten Bauhandwerkern und VGW-​Aufsichtsräten auch Wohnungskäufer, Interessenten und den Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Gerhard Hacker, zum Richtfest geladen. Über den Verlauf des Richtfestes lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

