TSV Alfdorf/​Lorch: Nur noch ein Punkt fehlt

Der TSV Alfdorf/​Lorch bestreitet am Freitagabend um 20 . 30 Uhr in der Württembergliga sein erstes „Endspiel um den Klassenerhalt“ beim Tabellendritten VfL Waiblingen. Gespielt wird in der Stauferhalle in Waiblingen, da die Rundsporthalle momentan saniert und renoviert wird.

Bevor die Württembergliga-​Saison/​für die Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch endet, stehen noch drei Begegnungen auf dem Spielplan. Ein einziger Punkt wird noch benötigt, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft dingfest zu machen. Der kommende Gegner steht mit einer tollen Rückrundenbilanz auf dem dritten Tabellenplatz –Punkte konnten die Waiblinger bereits in der zweiten Saisonhälfte verbuchen.Beim letztjährigen Aufeinandertreffen konnte der TSV den Gast mitin einem spannenden Spiel besiegen. Jetzt gilt es, noch einmal alle Kräfte zu bündeln und am Freitag ein gutes Spiel hinzulegen. Wie schon gegen den TSV Schmiden () tut sich Trainer Daniel Wieczorek schwer, hier von einem möglichen Sieg zu reden. Im Spiel gegen Schmiden am vergangenen Sonntag war man zumindest nahe dran, eine Überraschung zu landen. Wird es nun gegen den VfL Waiblingen reichen? Aus Wieczoreks Sicht wartet eine schwierige Aufgabe: „Wir brauchen gegenüber den letzten beiden Begegnungen mehr Angriffseffektivität. Nur dann ist es eventuell möglich, uns diesen einen noch fehlenden Punkt dort zu ergattern.“ Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. April.

