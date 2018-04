Ostalb | Donnerstag, 19. April 2018 Donnerstag, 19. April 2018

Auf die Mutlanger Feuerwehr kann man sich verlassen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Allenthalben Lob gab’s im Gemeinderat für die Freiwillige Feuerwehr in Mutlangen. Anlass war die Beratung über die Anhebung der Entschädigung für geleistete Stunden im Einsatz. Es gab sogar vereinzelt Stimmen, die gerne noch mehr zahlen würden als die Verwaltung vorgeschlagen hatte.

19

Auf ihre Feuerwehr können sich die Mutlangerinnen und Mutlanger verlassen – dies brachte nicht zuletzt Bürgermeisterin Stephanie Eßwein zum Ausdruck, als sie für die Anhebung der Sätze plädierte. Dass sich Feuerwehrleute freiwillig und in ihrer Freizeit um Brände, um die Rettung von Unfallopfern oder um die Vermeidung von Umweltschäden kümmern, darf keinesfalls darüber hinweg täuschen, dass es sich bei diesen Tätigkeitsbereichen um öffentliche Aufgaben handelt. Konkret: Wenn es niemand geben würde, der es ehrenamtlich macht, müsste die öffentliche Hand diese Pflicht mit Hilfe von bezahlten Kräften erfüllen. Wie viel künftig pro Stunde für den Einsatz bezahlt wird, steht am. April in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 37 Sekunden.

