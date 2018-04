Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 19. April 2018 Donnerstag, 19. April 2018

Eine Urban Art Gallery zum einjährigen Bestehen

Foto: pr

Mottopartys und Mixed Music Partys sind nicht ihr Ding. Und werden es auch nie sein. „Unser roter Faden ist die Qualität in den Inhalten“, erklärt Cristoforo Marrazzo. Auf jede Menge Veranstaltungen dürfen sich die Besucher des Kulturbetrieb Zappa auch im zweiten Zappa-​Jahr freuen.

80

Der Start sei schwierig gewesen, so Marrazzo, wenn er an die Anfänge im Maizurückdenkt. Er kümmert sich seit Beginn des Kulturbetriebes im Gmünder Zapp-​Gebäude um den organisatorischen Bereich und kündigt im Gespräch mit der Rems-​Zeitung nicht nur eine Vielzahl an neuen Events an, sondern auch große Veränderungen im Außenbereich. Hierzu gehört auch eine Urban Art Gallery, die ab Juni auf einer Länge von ca.Metern entstehen wird. Was genau dies ist und was sonst alles geplant ist in nächster Zeit, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 34 Sekunden.

