Neu in Gmünd: Autowelt M +

Aus dem Autohaus Eugen Grimm im Gmünder Stadtteil Hussenhofen wurde die Autowelt M +. „Service hat einen Namen“ – das soll der neue Slogan sein, mit dem Bernd Marton einen frischen Wind nach Hussenhofen bringt. Am Samstag, 21 . April, wird eine große Eröffnungsparty gefeiert.

Um sich den Kunden ausführlich vorzustellen, findet am Samstag,. April, ein „Grand Opening“ statt. Geschäftsführer Bernd Marton: „VonbisUhr stehen Ihnen die Mitarbeiter für Probefahrten, Beratung und Verkauf zur Verfügung.“ Die Salsa– Tanzschule „A Lo Cubano“ bringt mit DJ Pabel La Timba ordentlich Rhythmus in die Veranstaltung und läutet abUhr in eine Salsa-​Party ein. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. April.

