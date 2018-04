Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 19. April 2018 Donnerstag, 19. April 2018

Neue Aldi-​Filiale soll im Winter eröffnen

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Eigentlich ist sie noch gar nicht so alt. Jedenfalls würde ein schwäbischer Häuslesbesitzer seine Immobilie nicht abreißen, wenn er eine umfassende Modernisierung anstrebt. Bei Märkten ist das anders: Die Aldi-​Filiale in der Aalener Straße wird zurzeit dem Erdboden gleich gemacht.

2018

28

90

Doch die zahlreichen Kunden brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ein Schild am Zaun, der das große Gelände aktuell umschließt, weist bereits darauf hin, dass hier ein völlig neuer Markt entstehen wird. Die Eröffnung ist im Wintervorgesehen. Die alte Filiale warJahre alt. Auf der Außenfläche werden rundParkplätze für Aldi-​Kunden zur Verfügung stehen. Die Verkaufsfläche wird erweitert. Was das Konzept für die neuen Filialen sonst noch alles enthält, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!