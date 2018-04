Ostalb | Montag, 02. April 2018 Montag, 02. April 2018

Auferstehungsgottesdienst in Lorch

Fotos: msi

Mit der Auferstehung Jesu Christi erwächst auch allen, die auf ihn vertrauen, die Hoffnung auf ein Leben ohne Angst und Schuld und über den Tod hinaus. In vielen Gemeinden wird dieser Hoffnung mit einer Auferstehungsfeier auf dem Friedhof Ausdruck verliehen. So auch in Lorch.

Hier trafen sich am Ostersonntag in besinnlicher Ruhe evangelische und katholische Christen in der hellen Aussegnungshalle. Gemeinsam begingen sie dort die Auferstehungsfeier mit Pfarrer Christof Messerschmidt und Erika Hanko. Am Ende des Gottesdienstes stand das Austeilen des Osterlichts. Ein jeder Gottesdienstbesucher bekam eine Kerze, die er am großen Osterlicht entzünden durfte, um das Licht zunächst in den Saal hineinzutragen, später auch zu den Gräbern und weiter in den Ostermorgen. Über die Botschaft des Auferstehungsgottesdienstes lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 32 Sekunden.

