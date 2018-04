Schwäbisch Gmünd | Montag, 02. April 2018 Montag, 02. April 2018

BI-​Veranstaltung: Erschrecken auf dem Zeiselberg

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Hochbetrieb am Rand der Baustelle: Mit einer Mischung aus Staunen und Erschrecken betrachteten die Bürger auf dem Zeiselberg-​Plateau die Stangen und Bänder, mit denen die Bürgerinitiative die Ausmaße des Gastronomie-​Gebäudes markiert hatte.

11

14

3

Die BI-​Initiatoren Stanislaus Müller-​Härlin und Frank Eismann hätten sich am Ostermontag für ihre Info-​Führung am Zeiselberg kein besseres Wetter wünschen können – schon umUhr vormittag kamen die ersten Besucher, obwohl Führungsbeginn erst umUhr war. Mit ihren Informationen und anhand der in der Rems-​Zeitung vom Samstag veröffentlichten Grundrisse hatte die BI die Ausmaße des Gastronomiegebäudes abgesteckt und die Höhe mit Bändern markiert. Dabei, so Müller-​Härlin, werde deutlich, dass das Gebäude mit der Front von Winterterrasse und der balkonartigen Terrasse zehn Meter weit über die bestehende Hangkante hinausragt. Wie die Besucher dies aufnahmen, steht in der RZ vom Dienstag,. April.

Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 34 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!