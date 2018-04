Sport | Montag, 02. April 2018 Montag, 02. April 2018

TSGV Waldstetten festigt den zweiten Platz souverän

Selbst einem feinen Techniker wie TSGV-​Kapitän Mario Rosenfelder sind nicht wenige Bälle auf dem unsicheren Terrain versprungen, was aufzeigt, dass es kein ansehnliches Spiel zwischen dem Landesliga-​Zweiten TSGV Waldstetten und dem 1 . FC Frickenhausen geboten worden ist. Dem TSGV ist dies aber gleich gewesen, er hat mit 3 : 0 gewonnen.

Trainer Mirko Doll musste sein Team gehörig umstellen. Kevin Börngen und Ferhat Karaca werden in der Stammformation verletzungsbedingt seit Wochen vermisst und nun gesellten sich auch noch Urlauber hinzu: Ralph Molner und David Martínez Jimenez. Vor allem die sonst so konstante und sichere Waldstetter Defensive musste um Abwehrchef Edgar Fischer neu strukturiert werden. Doll war mutig und brachte einen Neuzugang als zweiten Innenverteidiger, den-​jährigen Minko Lastardzhiev, der sein Debüt prima meisterte. Beide Teams taten sich von Beginn an mit dem tiefen und holprigen Geläuf schwer, so dass kaum ein schnelles Kombinationsspiel möglich war. Kampf und Einsatz waren daher umso mehr angesagt. Und eben hierin zeigten sich die Gäste als sehr eifrig. Mit ihrem körperbetontem Spiel ließen sie die Hausherren kaum zur Entfaltung kommen und hatten mehr vom Spiel.

